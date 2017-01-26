«Братья по-разному»: как видят мир пермские художники

В Пермской художественной галерее открылась выставка пермской живописи "Братья по-разному". Экспозиция представляет собой монографический показ работ 14 актуальных пермских художников, ярких представителей "пермской живописной школы".

В Перми долгое время не было профессионального художественного образования. Почти четверть века назад открылось сразу два высших учебных заведения для художников - живописное отделение в институте культуры и Уральский филиал академии живописи ваяния и зодчества. Выпускница последнего, Мария Колыванова, с трепетом вспоминает студенческие годы.

Мария Колыванова, художник: "Это много ярких моментов, много выставок, учебы. Никогда после академии никто столько не пишет в таком количестве. Это надо ценить, что тебе дается целых шесть лет, чтобы ты мог это время посвятить творчеству".

Выставка "Братья по-разному" открывает юбилейный год для художественной галереи. В этом году ей исполняется 95 лет. Поддержка уральских художников и знакомство зрителей с их работами всегда было одной из центральных миссий Пермской галереи.

Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи: "В галерее всегда была работа с местными художниками, не случайно основатель галереи Николай Серебренников был председателем пермского отделения союза художников".

На выставке представлены работы четырнадцати художников Перми. Несмотря на разницу в изобразительных приемах, авторов объединяет общая территория. Природа - человек - время - искусство - центральные темы экспозиции, которые объединяют разных, но по-родственному близких мастеров.



Нина Казаринова, куратор выставки: "Пермская школа живописи 21 век. Можно ли так говорить, я не знаю. Такого понятия еще нет, но художники-то есть. Мастера то есть. И наверное со временем такое понятие войдет в культуру края".

Пермской галерее в прямом смысле осталось "Пять шагов до столетия", именно под таким девизом решили провести этот год. Посмотреть первую выставка юбилейного сезона можно до 19 февраля.