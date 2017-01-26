В краевом главке МВД подвели итоги 2016 года
Итоги 2016 года подвели в краевом главке МВД. Так, количество преступлений сократилось на 14 процентов, всего зарегистрировано чуть больше 50 тысяч. Из них раскрыто 30 155. Из незаконного оборота было изъято 205 килограммов наркотиков и 214 тысяч литров контрафактного алкоголя. В 2016-м зафиксировано 3854 ДТП, здесь сокращение на 7,5 процентов, число погибших 336 человек, это также меньше, чем в 2015-м на 20 процентов. Как отмечается, большинство аварий произошло из-за неудовлетворительных дорожных условий.
Виктор Кошелев, начальник ГУ МВД России по Пермскому краю: "Приоритеты - профилактика преступности. Легче предотвращать, чем раскрывать преступления. Это тяжкие и особо тяжкие составы".
Кроме того, сохранится приоритет в работе относительно профилактики правонарушений. Вплотную этим займутся участковые полицейские, которые в прошлом году добились снижения бытовых преступлений на 17 процентов.
Акиф Гусейнов, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Пермскому краю: "Видно, что руководители службы участковых, сами участковые стремятся к улучшению работы. Основная работа - это работа с населением".
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