«ВХОД» - двери в мир художника

Экспериментальный проект "Вход" продолжает свою работу. Его участники - художники, скульпторы и графики, многие из которых впервые показывают свои работы зрителю. В Пермской арт-резиденции в рамках проекта работают сразу три выставки.

Художественная фотография, живопись, скульптура малых форм, объекты и инсталляции. Всё это - большой выставочный проект "Вход". Все участники абсолютно не похожи друг на друга, единственное, что их объединяет - это желание работать и готовность показать результат зрителю.

Юрий Лапшин, куратор Пермской арт-резиденции: "Это отличная история, которая охватывает поколения художников, которых мало еще знают. В основном это молодые авторы".

Большинство выставок "Входа" проходят на площадке Пермской Арт-резиденции. 2017 год начался здесь с представления работ сразу трех авторов. В Белом зале расположилась выставка Рады Денисенко "Первая вода". Серия живописных работ - это размышление художника о природе музыки, осмысление внутреннего личного пространства, отражение темы звуков тишины в визуальных образах. Для Рады мир музыки предстает в облике расплеснувшегося океана, у которого нет границ.

Ольга Молчанова-Пермякова, куратор проекта "Вход": "Это действительно ее самая первая вода, ее самый первый шаг в выставочной деятельности".

"Опознание" - проект-исследование Александра Грекова. В нем художник изучает отжившие свой век объекты материального мира, жизнь вещей после человека. Неживое становится центральным персонажем картины, рассказывает зрителю свою историю. На выставке представлено 15 новых работ автора, созданных в 2016 году.

Ольга Молчанова-Пермякова, куратор проекта "Вход": "Мы начинали с 12 авторов, а в итоге появляются еще заинтересованные художники и спрашивают можно ли поучаствовать".

В рамках проекта "Вход" в Арт-резиденции прошла творческая встреча с Александром Грековым. Автор поделился опытом, полученным за последние годы. На примере своей живописи Александр рассказал о технических приемах и о законах цветоведения, которыми он пользуется в своей работе.

На втором этаже Пермской Арт-резиденции представлена выставка скульптуры малых форм Ильяса Нарбекова. Экспозиция "Отклик" открывает зрителю внутренний мир художника. Выставки экспериментального проекта "Вход" продолжат свою работу до конца месяца.