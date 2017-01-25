Вязаное граффити: Пермяки утеплят деревья варежками и шарфами
Пермяков приглашают украсить разноцветными шарфами деревья в саду Миндовского. Вязаная аллея появится в Перми в эти выходные. В её создании могут поучаствовать все желающие. Как сообщают организаторы, цель акции - украсить деревья яркими вещами, которые являются необходимыми для суровых уральских зим: шапки, шарфы, варежки. Раскрасив зимний пейзаж яркими красками, деревья поднимут настроение горожанам. Начало акции намечено на 14 часов 28 января.
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