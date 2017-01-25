Известный актер Сергей Барковский сыграл в пермском спектакле

С актером Сергеем Барковским художественный руководитель театра "У Моста" Сергей Федотов познакомился во время гастролей театра в Санкт - Петербурге. Заслуженному артисту России, известному актеру театра и кино так понравились спектакли нашего театра, что после одного из них он не удержался и зашел за кулисы, чтобы лично выразить благодарность артистам и режиссеру. Два Сергея быстро нашли общий язык, завязалась дружба. Сергей Федотов предложил Барковскому сыграть роль в спектакле театра "У Моста". Обмен актерами в пермском театре практикуют уже несколько лет.

Заслуженный артист России, актер театра и кино Сергей Барковский. С пермским театром "У Моста" актер знаком давно, вспоминает, как смотрел один из первых спектаклей "Панночка".

Сергей Федотов, художественный руководитель театра "У Моста":

- Когда в Санкт-Петербурге Сергей посмотрел наш спектакль, он почувствовал, что это очень близко ему. И я тогда понял, что надо сделать так, чтобы он сыграл у нас в Перми, и это чудо произошло.

Так Сергей Барковский на несколько дней стал частью трупы пермского театра. Еще в Санкт-Петербурге актер посмотрел видео спектакля "На дне", прочитал текст и после одной технической репетиции уже вышел на сцену "У моста".

Сергей Барковский, актер: "Я зашел в театр, и на всех трех площадках были репетиции, то есть не везде был режиссер, естественно. Самостоятельная работа мощная, артисты привыкли и умеют работать самостоятельно, они понимают, что это им нужно и это меня, конечно, поразило и заразило".

В спектакле "На дне" Сергей Барковский сыграл роль Барона. Петербургская школа театрального искусства вдохнула в спектакль новое веяние, говорят актеры "У моста". Сам Сергей называет театр "У Моста" "настоящим".

Сергей Барковский, актер: "Они по-настоящему относятся к театру, к автору. Это прежде всего исследование автора, исследование персонажей, атмосферы, создание ауры и потом уже проекция своего видения и своего актерского и режиссерского высказывания".

Для театра "У моста" это далеко не первый опыт введения в готовый спектакль известных актеров из других театров. Так, совсем недавно ведущий артист Таллинского академического театра драмы Владимир Антипп сыграл в спектакле "Зойкина квартира". По словам Сергея Федотова, такая смена актерского состава - это огромный опыт для труппы театра, а также новые эмоции и вдохновение для создания совместных проектов.