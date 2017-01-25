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«Магия путешествий» из песка - это надо видеть
25 января в 18:00 в Центральной городской библиотеке им. Пушкина состоится большое песочное шоу "Магия путешествий" художника Елены Полторацкой. Программу посвятят Дню рождения шотландского поэта Роберта Бернса. Художник Елена Полторацкая создаст нечто волшебное и завораживающее под мелодичную музыку разных стран. Необыкновенная архитектура России и дальних стран, экзотические животные и древняя Шотландия. Все это проплывет перед глазами в удивительном песочном шоу "Магия путешествий". В заключение программы организаторы предлагают взять томик стихов с книжной выставки "Друзья, на дальнем берегу…" и почитать стихи Роберта Бернса. Вход на мероприятие свободный.
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