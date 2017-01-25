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Сирена, беспилотник и снегоболотоход: Чем вооружены пермские спасатели?
На площади перед Органным залом прошла выставка техники, используемой при чрезвычайных ситуациях. Показ приурочен к подведению итогов года прошедшего и постановке задач на 2017-й. Спасатели и пожарные продемонстрировали мощь системы ликвидации техногенных катастроф и других ЧС.
Среди достижений современной техники были представлены и видеокамеры, которые крепятся на беспилотный летательный аппарат. Устройство способно подниматься на большую высоту, чтобы с места можно наблюдать, что происходит на земле.
Чуть дальше - машины для оперативных групп.
Как рассказывают спасатели, краевая служба спасения аттестована на проведение поисково-спасательных работ и аварийно-спасательных работ, связанных с ликвидацией пожаров, ДТП, обрушения зданий, и решать эти задачи спасателям помогает в том числе техника.
На выставке можно было увидеть снегоболотоход, который провезет туда, куда не сможет добраться обычный автомобиль. Поблизости снегоход, который поможет доехать до места при температуре от минус 40 до плюс 5 градусов. Эта машина не раз выручала тех, кто попадал в трудную ситуацию.На втором этаже в здании тоже есть на что посмотреть. Здесь представлена система оповещения - сирена, голосовое оповещение, а также индивидуальные средства защиты, респираторы, противогазы, предназначенные для защиты гражданского населения при ЧС.
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