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Жилье вместо земли для многодетных: подводные камни законопроекта
Накануне на площадке Общероссийского народного фронта прошло обсуждение законопроекта о предоставлении многодетным семьям жилья взамен земельных участков. В первом чтении он был принят депутатами Законодательного собрания Пермского края. Эксперты готовы дать рекомендации и сделать замечания. Об итогах круглого стола рассказывает Игорь Лобанов, руководитель региональной рабочей группы ОНФ "Общество и власть" в Пермском крае.
"Остаются подводные камни и острые вопросы, которые сегодня остаются без ответа, без решения которых принимать законопроект во втором чтении было бы не совсем правильно. Главное, что отметили все участники круглого стола, то что законопроект предполагает защиту не многодетных, а защиту интересов застройщиков. Второе - в случае его принятия в своем нынешнем виде он касается больших территорий, больших городов, но никак не поможет многодетным, проживающим в сельской территории. И третье обстоятельство, как отметили на круглом столе представители прокуратуры и антимонопольной службы, в нынешнем виде в этом законопроекте очень высока коррупционная составляющая. Если основные претензии будут сняты, то законопроект мог бы стать работающим эффективным инструментом поддержки", - отмечает Игорь Лобанов.
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