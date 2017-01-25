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5 зачётных фильмов для студентов и Татьян
Российские студенты отмечают праздник. К Татьяниному дню киноцентр "Премьер" подготовил специальную программу "5 зачётных фильмов для студентов и Татьян". 25 января студенты пермских вузов смогут бесплатно посмотреть фильмы, выиграть призы и приглашения в кино. Весь день в залах "Премьера" будут идти фильмы о том, каково это - быть особенным, получать уроки от жизни не только в стенах школы, о том, что такое настоящая дружба. Вход по предъявлению студенческого билета свободный.
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