В Прикамье растет число жертв от поражения электрическим током

В России и в Прикамье выросло число жертв от поражения электрическим током. Как говорят энергетики, в основном трагедии случаются во время строительных работ или уборки снега.

Подстанция "Ива" - один из важных энергообъектов Перми. Она обеспечивает электроснабжение жилого комплекса "Грибоедовский", окрестной коттеджной застройки, строящегося "Спортивного микрорайона" и части Садового. Подстанция оснащена современным оборудованием и может работать автоматически, без участия человека. Это еще полдела - говорят энергетики. Главное, обезопасить объект от вмешательства злоумышленнников.

Эдуард Субботин, главный инженер Восточного района Пермских городских электрических сетей: "Наша задача - сделать всё возможное для защиты населения от проникновения злоумышленников на энергообъекты, на эти цели компания выделяет достаточно много средств".

Здесь принцип один: "Не влезай - убьёт!" Это касается любых энергообъектов. В первую очередь линий электропередачи. В населенных пунктах ЛЭП повсюду. И все под высоким напряжением! Несмотря на то что ЛЭП расположены либо на высоте, либо глубоко под землёй, смертельная опасность при нарушениях есть всегда. Поэтому знать правила электробезопасного поведения необходимо каждому!

Алексей Голдырев, заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю филиала ОАО "МРСК Урала" - Пермэнерго: "Напоминаю, что все работы, которые происходят вблизи линий электропередачи, необходимо согласовывать с персоналом, который занимается обслуживанием этой установки".

Особенно это касается строительных компаний, которые при раскопках нередко повреждают электрические кабели. Также особое внимание на вопросы безопасности нужно обратить водителям большегрузного и негабаритного транспорта. Зимой, когда они, например, вываливают снег вблизи ЛЭП, кузов машины может коснуться проводов. В случае подобного ЧП самое главное - не выходить из машины. И вызвать по телефону представителей "Пермэнерго".



Нужно усвоить главное, электроустановки любого типа представляют для человека повышенную опасность. Именно поэтому на них всегда есть предупреждающие знаки и предостерегающие надписи.

Трансформаторные подстанции обычно располагаются в частных секторах, здесь главное правило: Двери не открывать, внутрь не проникать, на крышу - не подниматься.

Правила электробезопасности просты. Именно поэтому работники "Пермэнерго" рассказывают о них не только взрослым жителям Пермского края. В доходчивой форме их объясняют и школьникам, и детсадовцам. Только за прошлый год в регионе было проведено более 650 занятий на тему "Электричество опасно".