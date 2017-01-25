Пермяки возвращаются в большой КВН

Впервые с 2005 года пермяки вернулись в большой КВН. По итогам 28 сочинского фестиваля КВН, команда "Сборная бывших спортсменов" из Пермского края попала в Премьер-лигу. Ребята будут представлять Прикамье в Клубе веселых и находчивых на федеральном канале. Тренировал команду Ямур Гильмутдинов, который в 92 году играл в высшей лиге, а затем стал руководителем команды КВН-Парма.