← Арнольд Райник готовит поздравление пермским женщинам
В Прикамье растет число жертв от поражения электрическим током →
Пермяки возвращаются в большой КВН
Впервые с 2005 года пермяки вернулись в большой КВН. По итогам 28 сочинского фестиваля КВН, команда "Сборная бывших спортсменов" из Пермского края попала в Премьер-лигу. Ребята будут представлять Прикамье в Клубе веселых и находчивых на федеральном канале. Тренировал команду Ямур Гильмутдинов, который в 92 году играл в высшей лиге, а затем стал руководителем команды КВН-Парма.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Арнольд Райник готовит поздравление пермским женщинам
В Перми определились с главными дорожными стройками года
Гордума поставила задачи на 2017 год
Пермские сладкоежки отпраздновали День эскимо
После смертельного ДТП усилены меры безопасности на трассе Пермь-Екатеринбург
Грипп: Карантин объявлен уже в 17 территориях Пермского края
«Студенческий десант»: Школьникам разрешили штрафовать водителей
Платить приходится дважды: Как решают проблемы обманутых дольщиков
«Млада»: до джаза нужно дорасти
«9 плюс один»: ответственный вернисаж
Добавить комментарий: