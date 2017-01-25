Арнольд Райник готовит поздравление пермским женщинам
Работа над любым творческим вечером начинается обычно заранее. Особенно если один человек собирается читать стихи, танцевать и играть на гитаре. Арнольд Райник - художественный руководитель и балетмейстер театра "Ляллен" таким образом решил поздравить прекрасных дам. Активная подготовка началась уже сегодня.
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