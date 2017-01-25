В Перми определились с главными дорожными стройками года
В администрации Перми в ближайшее время готовы объявить аукционы на главные городские дорожные стройки 2017 года. Такое распоряжение дал глава Перми Дмитрий Самойлов. Наибольшее внимание на этот раз городские власти постараются уделить пешеходным дорожкам, на ремонт тротуаров выделяется рекордная сумма в 100 миллионов рублей. Список самый проблемных объектов сейчас уточняется районными администрациями. Самой большой стройкой 2017 года в Перми должна стать развязка улицы героев Хасана и Транссибирской железнодорожной магистрали. Планируется, что работы здесь начнутся уже в конце марта.
Значительные изменения ждут пассажиров общественного транспорта - летом начнется полномасштабная замена трамвайных путей на Северной дамбе. Для автобусов появятся разворотные кольца в Заостровке, Левшино и Ераничах. В дополнение ко всему из федерального бюджета в городскую казну дополнительно должно поступить еще полмиллиарда рублей. Эти деньги пойдут на ремонт и обновление крупных транспортных артерий города.
Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации г. Перми: "Если подрядная организация с заказчиком заключает договор, условно говоря, крайний срок маем, то есть понимание и у них, и у заказчика, как это делать, когда это делать, из каких материалов. Можно рассчитать свои силы и все остальное - это очень важно! Поэтому на аукционные процедуры мы очень внимательно смотрим, чтобы провести их как можно раньше".
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