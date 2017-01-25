Пермские сладкоежки отпраздновали День эскимо

Для пермских детей снижение заболеваемости стало дополнительным стимулом принять участие в Дне эскимо – празднике, который отмечался во всем мире, в том числе в Перми. Естественно, акции с мороженым проходили в тепле. К массовому поеданию эскимо присоединился и наш корреспондент.

Людмила: "Ой, нет, холодно, дома в тепле съедим вечером, посидим понаслаждаемся".

И все как один отвечают так же, как и Людмила. Есть мороженое на улице -смельчаков не нашлось. Даже несмотря на то, что свой 95-й день рождения сегодня празднует эскимо.

Есть мороженое в двадцатиградусные морозы, в самый разгар эпидемии, да еще и без шапки, на улице - не самая лучшая идея. Тем не менее, 24 января считается датой изобретения обычного эскимо на палочке.

А еще в советское время и детям, и взрослым мороженое зимой на улице не казалось чем-то уж совсем необычным. Очереди выстраивались. И так же будут выстраиваться в ближайшее время, ведь в Перми планируют выпустить зимнее эскимо. Более жирное и сладкое.

Валентина Гурова, технолог фабрики мороженого: "Настоящее - это, конечно, эскимо, которое выпускается по ГОСТу. В нем точно только молочные жиры, никаких растительных жиров, ароматизаторов, красителей. А если и бывают, то натуральные".

День рождения эскимо в Перми с удовольствием отмечали дети. Для них устроили познавательную викторину. Правильный ответ - мороженка. Впрочем, загадки порой вызывали затруднения даже у взрослых.

Когда стали выпускать эскимо на палочке? Ответ на этот вопрос Людмила Николаевна, продавец мороженого с десятилетним стажем, знает вряд ли. Зато лучшее эскимо назовет легко. То, на которое спрос не падает даже зимой.

Людмила Мелехина, продавец мороженого: "Некоторые колбасы не поедят, а эскимо дай поесть. Студенты утром перед занятиями, например".

Эскимо российскому сегодня же исполнилось ровно восемьдесят. Отметить круглую дату легко. Приготовить мороженое на палочке самому - понадобятся фрукты, йогурт и мед. Или просто купить, цена приемлемая - самое обычное в районе 25 рублей.