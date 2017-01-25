Гордума поставила задачи на 2017 год

В Перми прошло первое в новом году пленарное заседание Пермской городской думы, на котором депутаты окончательно определились с планом работы на весь 2017 год. Фактически сформирована дорожная карта, в которой подробно расписаны все направления работы пермских думцев. Так, в первую очередь депутаты надеются на более плотное взаимодействие с региональными и федеральными коллегами. В 2017 году меняется налоговое законодательство и при должной работе это поможет увеличить доходы городской казны. Плюс ко всему необходимо еще работать над улучшением инвестиционного климата и здесь главная задача муниципальных депутатов - развитие стратегии Пермской городской агломерации.

Дмитрий Малютин, заместитель председателя Пермского городской думы: "2016 год показал, что возник очень серьезный инструмент на федеральном уровне - это приоритетные проекты. Очень важно эти приоритетные проекты использовать на территории города и мы, безусловно, будем этим заниматься".