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После смертельного ДТП усилены меры безопасности на трассе Пермь-Екатеринбург
На трассе Пермь-Екатеринбург появились дополнительные экипажи дорожной полиции и комплексы автоматической фиксации скорости обгона. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Свердловской области. Последней каплей для дополнительных мер безопасности стала смертельная авария на 288-м километре дороги.
«Шкода Октавиа», которая двигалась со стороны Перми, выехала на встречную полосу и врезалась в ограждение. После этого легковой автомобиль развернуло боком, он столкнулся с грузовиком КАМАЗ, а после в «Шкоду» врезалась «Нива». В результате водитель и пассажир «Шкоды» скончались на месте. Как установили инспекторы ГИБДД, авария произошла в том числе из-за плохого содержания дороги. Как сообщают в ведомстве, дорожникам еще предстоит ответить за нарушения, а пока в ГИБДД решили усилить контроль за движением по трассе.
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