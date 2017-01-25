Грипп: Карантин объявлен уже в 17 территориях Пермского края

Карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ объявлен уже в 17 территориях Пермского края. Школьники остаются дома практически во всех крупных городах региона – Соликамске, Березниках, Кунгуре. Решение о введении карантина принимают врачи на местах. Так, если эпидемиологический порог оказывается превышен, а 20% учеников болеют, то это повод приостановить обучение. В Перми карантин вводили с 14 по 23 января. Накануне он был прекращен.

А в Коми-Пермяцком округе в селе Белоево в детском саду объявили сразу два карантина - 37 детей ушли на больничный из-за ветряной оспы и еще семерым поставили предварительный диагноз ОРВИ. Точный диагноз уже назовут специалисты Роспотребнадзора после санитарно-эпидемиологического расследования. Еще 60 детей из близлежащих деревень не могут попасть на занятия из-за того, что единственный водитель Газели для дошкольников вышел на больничный. Замену руководство найти не смогло. В итоге из 180 детей детский сад посещает меньше половины.

Елена Мошева, заведующая Белоевским детским садом: "Водитель находится на больничном, поэтому порядка 60 детей не посещают детский сад. Водители должны быть соответствующей категории и со стажем работы. А у нас это проблема".