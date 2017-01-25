«Студенческий десант»: Школьникам разрешили штрафовать водителей

Пермских водителей на дорогах сегодня тормозили дети, это вместо привычных дорожных инспекторов. Мало того, кроме обязательной проверки документов несовершеннолетние полицейские имели право выписать штраф за нарушение правил дорожного движения или ограничиться устным предупреждением. Что происходило в краевой столице?

"Чтобы вы всегда следили за тем, кто идет по пешеходному переходу, всегда были внимательны", - вот так и никаких нареканий от младшего, правда, не по званию, а по возрасту, инспектора ДПС. На один день Женя - ученик 136-й школы - примеряет на себя роль полицейского. Делится - такая профессия ему по душе.

Евгений Берстенев, ученик школы №136 с допрофессиональной полицейской и военной подготовкой им. Я.А. Вагина: "Конечно, полезно. Надо понять тех людей, которые нас защищают, что ими движет".

Понять полицейских, а главное узнать их работу изнутри учащимся помогает ежегодная всероссийская акция «Студенческий десант». Сегодня он «высадился» на эспланаде.

Сегодня школьники имеют полное право останавливать автомобилистов, проверять их документы, тестировать на знание ПДД и даже при необходимости выписывать штрафы. Все, разумеется, в рамках закона. К слову, сами водители на новых сотрудников ДПС реагируют исключительно положительно и внимательно слушают их напутствия.

Феликс Майорович: "Очень приятно! Все участники дорожного движения должны соблюдать правила, не только водители, но и пешеходы".

Их, кстати, участники акции вниманием тоже не обделили - прохожим ребята вручали собственноручно нарисованные памятки с правилами ПДД - такие смогли понять и запомнить даже дети.

- Безопасность превыше всего!

И особенно на дороге - не устают повторять полицейские. Накануне сотрудники ГИБДД провели акцию «Опасный водитель» - и результаты оказались неутешительными. За руль по-прежнему садятся нетрезвые. За два дня в крае таких насчитали 200 человек - и это только те, кто попались.

Татьяна Грохова, старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД ГУ МВД России по городу Перми: "На сегодняшний день у нас 7 ДТП с участием детей до 16 лет. 7 пострадавших".

И это только в городе. На трассах в крае с начала года произошла 21 авария, в результате которых погибли 29 человек, двое из них - дети. По статистике основные нарушения - несоблюдение скоростного режима и отсутствие детских кресел. Однако сегодня школьники не выписали водителям ни одного штрафа, судя по всему, за два часа дежурства на дороге ребятам попадались исключительно добросовестные автомобилисты.