Платить приходится дважды: Как решают проблемы обманутых дольщиков

Даже после ликвидации долгостроя не исчезают проблемы у обманутых дольщиков в Перми. В суде они встретились с теми, кто отвечал за и финансировал окончание строительства. Фактически людям предлагают просто оплатить работы повторно. Хотя, как настаивают сегодня дольщики, ранее им было обещана компенсация из бюджета. Все подробности на примере одного из самых известных городских долгостроев.

Маргарита Кузнецова заключала договор долевого строительства еще в 2007 году и тогда она вместе с сыном полностью оплатила всю «рыночную стоимость» своей двухкомнатной квартиры. Больше чем за десять лет стройки за квадратные метры пришлось доплачивать еще.

Маргарита Кузнецова, представитель ЖСК «Адмирала Ушакова, 21»: "Конечно, не согласна. Кому охота платить лишние деньги, если мы заплатили полностью сумму, и сейчас еще будем платить, конечно, не согласны".

Возведение этих многоквартирных домов по адресу улица Адмирала Ушакова, 21 на сегодня в Прикамье признано одним из самых долгих. Строительство начинало НЗФП «Патриоты» в 2005 году без разрешения, которое было позднее получено только в августе 2007 года. Застройщик привлекал средства дольщиков по договорам, но после возведения четырех блок-секций жилого дома из семи, в марте 2010 года, работы на объекте были полностью прекращены. В декабре 2012 года на общем собрании собственников строительства было принято решение о создании жилищно-строительного кооператива. Первую секцию - 11 тысяч квадратных метров - сдали в 2014-м, остальное уже в сентябре 2016-го.

Достраивало проблемный объект Пермское агентство по ипотечному и жилищному кредитованию за счет бюджетных средств, которые нужно было вернуть созданному жилищно-строительному кооперативу. Как утверждают сами дольщики, правительство Пермского края дало обещание помочь. В 2012 году сумма доплаты за квадратный метр составляла 7 тысяч рублей.

Максим Цопин, представитель ЖСК «Адмирала Ушакова, 21»: "Сама концепция помощи, она фактически никак не реализуется, написана на бумаге. Сейчас эти деньги, которые выделялись уполномоченной организацией, они фактически раздаются в ипотеку".

В итоге у созданного ЖСК образовался долг больше 180 миллионов рублей. После арбитражного суда, который прошел летом прошлого года, эта сумма уменьшилась до 86 миллионов рублей, часть долга погасили свободными квартирами. Сейчас дом заселен полностью, оставшуюся сумму приходиться выплачивать собственникам квартир.

Мария Касаткина, руководитель департамента по работе с обманутыми дольщиками АО «Пермское агентство по ипотечному и жилищному кредитованию»: "У ЖСК существует принятый размер целевого взноса на достройку, который был принят еще в 2015 году. Частично 3 тысячи рублей на этапе строительства они должны были заплатить и после ввода объекта оставшуюся вторую часть - 15 400 за квадратный метр".

В итоге суд Ленинского района дал время, ровно неделю, подумать сторонам процесса - на каких условиях долг все-таки будет погашен. Возможно, будет заключено мировое соглашение, и дом на улице Адмирала Ушакова, 21 окончательно перестанет быть проблемным.