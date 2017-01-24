«Млада»: до джаза нужно дорасти

Пермский академический хор "Млада" на сцене Дворца культуры имени Солдатова представил новую концертную программу "Джазовые нестандарты".

Они не исполняли эту музыку пять лет и вот сейчас артисты академического хора "Млада" перевоплотились в джазовых исполнителей и вновь удивили слушателей коктейлем из мелодий в стиле свинг, соул-джаз, фанк, блюз, фьюжн, джаз-рок.

Александр Костылев, артист Пермского академического хора "Млада": "Это необычный жанр для академического хора, но мы справляемся, музыка заставляет все двигаться в организме, хочется танцевать".

Но музыканты не просто двигаются в такт джазовым шедеврам, они обогащают этими движениями звук. Новая программа "Джазовые нестандарты" - это авторский проект "Млады", уникальное хоровое исполнение джаза от истоков до современных форм. Эксклюзивным программу делают собственные вокальные и инструментальные аранжировки пермских музыкантов Сергея Выгузова, Евгения Манцирина, Ольги и Якова Саравойских.

Дарья Аверина, директор Пермского академического хора "Млада": "Джазовая музыка - это сложный жанр, до нее нужно все время дорастать музыканту и поэтому это наша такая творческая планка".



В новой концертной программе прозвучали знаковые композиции известных представителей джазового искусства - Джорджа Гершвина, Эллы Фицджеральд, Джерома Керна, Дюка Эллингтона.

Двухчасовой концерт не оставил равнодушным даже тех, кто не является поклонником джаза. Живое исполнение произведений как акапельно, так и в сопровождении джаз-бэнда порадовало слушателей. И они еще раз убедились, что "Младе" подвластны даже самые сложные стили.



