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«Млада»: до джаза нужно дорасти
Пермский академический хор "Млада" на сцене Дворца культуры имени Солдатова представил новую концертную программу "Джазовые нестандарты".
Они не исполняли эту музыку пять лет и вот сейчас артисты академического хора "Млада" перевоплотились в джазовых исполнителей и вновь удивили слушателей коктейлем из мелодий в стиле свинг, соул-джаз, фанк, блюз, фьюжн, джаз-рок.
Александр Костылев, артист Пермского академического хора "Млада": "Это необычный жанр для академического хора, но мы справляемся, музыка заставляет все двигаться в организме, хочется танцевать".
Но музыканты не просто двигаются в такт джазовым шедеврам, они обогащают этими движениями звук. Новая программа "Джазовые нестандарты" - это авторский проект "Млады", уникальное хоровое исполнение джаза от истоков до современных форм. Эксклюзивным программу делают собственные вокальные и инструментальные аранжировки пермских музыкантов Сергея Выгузова, Евгения Манцирина, Ольги и Якова Саравойских.
Дарья Аверина, директор Пермского академического хора "Млада": "Джазовая музыка - это сложный жанр, до нее нужно все время дорастать музыканту и поэтому это наша такая творческая планка".
В новой концертной программе прозвучали знаковые композиции известных представителей джазового искусства - Джорджа Гершвина, Эллы Фицджеральд, Джерома Керна, Дюка Эллингтона.
Двухчасовой концерт не оставил равнодушным даже тех, кто не является поклонником джаза. Живое исполнение произведений как акапельно, так и в сопровождении джаз-бэнда порадовало слушателей. И они еще раз убедились, что "Младе" подвластны даже самые сложные стили.
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