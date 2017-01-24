«9 плюс один»: ответственный вернисаж
В пермской арт-резиденции открылась выставка "9 плюс один".
Шестиклассница Анжелика Подыряк - самая юная художница нового проекта Пермской арт-резиденции "9 плюс один". Ученица художника Валентина Жданова представила свои эскизы костюмов, которые придумала и нарисовала сама. Это первое участие девочки в такой масштабной выставке.
Анжелика Подыряк, участница выставки "9 плюс один": "Такое чувство, что нужно стремиться. Видно, что очень различаются наши работы по опыту, по фактуре. Это заставляет стремиться к чему-то большему".
Заслуженный художник России Валентин Жданов представил на выставке не только свои работы, но и работы своих друзей-студийцев, единомышленников, увлеченных искусством, которые в течение ряда лет пользуются консультацией известного пермского художника. Это их вторая выставка. Первая - "7 плюс один" состоялась несколько лет назад. Сейчас количество первоначальных участников изменилось.
Валентин Жданов, заслуженный художник России: "От этого состава половина осталась, кто-то уехал, появились новые пять человек. Для них этот вернисаж очень ответственный".
Группа Валентина Жданова - это не совсем студия в её привычном понимании. Это, скорее, круг друзей, рассказывает художник. В студии работают люди разных возрастов: от профессиональных художников, дизайнеров, педагогов до студентов и школьников.
Инна Чиркова, участница выставки "9 плюс один": "Валентин Васильевич мой первый и пока единственный учитель живописи. То есть у меня нет образования художественного".
Работы разных по возрасту и творческому опыту авторов, увлечённых изобразительным искусством, передают особенность их мировосприятия и разнообразие средств воплощения живописи и графики. Всего в экспозиции представлено более ста работ.
Юрий Лапшин, куратор Пермской арт-резиденции: "Очень важно показать себя в стенах профессионального выставочного пространства - это очень важно".
Посмотреть выставочный проект "9 плюс один" в Пермской арт-резиденции можно до 19 февраля.
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