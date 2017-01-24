Суши-бар выплатит компенсацию отравившимся клиентам
Пермякам, отравившимся блюдами, приготовленными в заведении общепита OkeiSushi, выплатят возмещение в размере от 25 до 50 тыс. рублей. Об этом сообщают в краевом управлении Роспотребнадзора. С конца мая до 2 июня в Перми у 22 человек отмечены заболевания острыми кишечными инфекциями и сальмонеллезом. Все они заказывали суши и роллы в указанном суши-баре. В августе 15 человек обратились в региональное управление Роспотребнадзора с просьбой о содействии в судебной защите. Ведомство направило в районные суды 15 исков о возмещении материального вреда потерпевшим от деятельности предприятия общественного питания.
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