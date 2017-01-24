Впервые в Перми пройдет реалити-шоу "Топ - модель по-детски". Это будет маленькая Неделя Моды, с участием юных конкурсанток, полная мастер-классов, показов и шоу. К участию приглашаются девочки от 8 до 14 лет. Первые кастинги уже прошли в Соликамске и Березниках. Следующий запланирован на 28 января в Перми. Региональный этап всероссийского реалити-шоу "Топ-модель по-детски" пройдет в Пермском крае с 7 по 12 февраля. Во время проекта будут транслироваться 4 серии. Посмотреть их можно будет на интернет-канале официального организатора art-fashion.tv, на телеканале Соликамска и в социальных сетях. Шоу пройдет в 4 этапа. Во время проведения конкурса участницы будут выполнять задания, участвовать в мастер-классах и в фотосессиях. К финальному гала-показу останется 10 человек, они и представят Пермь на реалити-шоу в Москве, которое будут транслировать на одном из федеральных телеканалов.