Прикамцы собрали 1 млрд на капремонт

Жители Прикамья внесли за капремонт более 1 млрд рублей. В 2016 году собираемость по взносам изменилась по сравнению с 2015 годом, когда она составляла всего порядка 20%. Начиная с ноября 2016 г. собственники стали платить активнее. В декабре собираемость выросла до 158%. В 2017 году запланирован капремонт в 955 многоквартирных домах. С перечнем можно ознакомиться на официальном сайте фонда.