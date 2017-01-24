Лыжник нашел в лесу ногу человека
Во время лыжной прогулки в Черняевском лесу пермяк нашел ногу человека. О шокирующей находке лыжник сообщил в полицию. Сейчас стражи порядка разыскивают остальные части тела - пишет издание Бизнес-класс. Мужчина совершал лыжную прогулку неподалеку от здания водогрязелечебницы и заметил, как свора собак что-то грызет. Подойдя ближе, разглядел человеческую ногу. Полиция начала проверку, страшная находка отправлена на экспертизу.
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