В Перми замечен «горячий источник»
На ул.Екатерининская горячей водой затопило площадку возле детской больницы.
Гигантская проталина возле городской клинической больницы №3 по ул.Екатерининская в Перми появилась накануне днем. Это коммунальная авария, о чем свидетельствует люк, из которого идет пар. О горячем источнике первыми сообщили жильцы дома, фотографию "водоема" очевидцы выложили в соцсети. Один из пользователей в интернете опубликовал ответ ПСК, в которой пояснили, что ЧП произошло на ул.Екатерининская, 122. Это адрес детского сада №29, который находится через дорогу от поликлиники. Там в подвале произошел в прорыв. Руководство детсада попросило родителей пораньше забрать детей. 24 января учреждение не работает.
Кроме локального схода снега в этом месте, можно посмотреть, какой глубины сугробы. Плюс коммунальщикам совет, как убрать этот снег - просто добавь горячей воды.
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