Пермяки назвали дочь в честь первой леди США
Пермяки стали давать детям имена из советского прошлого. Как сообщает ЗАГС, увеличилось число родителей, выбравших имена Василий, Григорий, Геннадий, Виталий, Станислав и Нина. Впрочем, на редкие имена мода не проходит: В январе были зарегистрированы Тея, Николь, Амина, Лора, Элина, Снежанна, а также Мирон, Гордей и Игнат. и Мелания. Некоторые СМИ сделали однозначный вывод, пермячку назвали в честь жены нового президента США Дональда Трампа.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Синоптики пугают пермяков «арктическим вторжением»
Пермяки пополнили банк доноров костного мозга
Пустые полки: «Виват» закрывает еще 19 магазинов
«Зимний вернисаж»: Жюри выбрало межгалактическую дачу
Грипп разгулялся на 26 территориях Прикамья
Пермяки подарили блокадному храму Санкт-Петербурга икону
В Пермском крае совершено новое нападение на врачей «скорой»
«Лунежские горы»: Экстрим на собачьих упряжках
Министру спорта пока не разрешили вернуться на работу
Пермякам подарили «Черевички»
Добавить комментарий: