«Прикамье» снова в лидерах
21 и 22 января волейболисты "Прикамья" проведут в родных стенах очередной домашний тур. И сделают это в статусе лидера чемпионата Высшей лиги "А". Чистое первое место в турнирной таблице прикамцы отвовевали после баталий 12-го тура после двойной победы над важным соперником "Ярославичем". Хозяева площадки сумели дважды обыграть ярославцев со счетом 3:1 и выйти вперед по количеству побед. Именно это в текущем чемпионате является главным показателем. Следующим соперником станет "Спортакадемия-ВРЗ". Начало матчей в СК имени Сухарева - 17:00. Вход свободный.
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