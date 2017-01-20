Хэллоуин по-русски: как гадали наши прабабушки

В пермском краеведческом музее прошёл страшной вечер: гадания, игры и былинки, концерт ансамбля "Триголос". Что было ещё интересного?

Залы Дома Мешкова с трудом вместили всех желающих, кто хотел послушать и посмотреть, как гадали наши бабушки и прабабушки. Полина пришла с подругой, по профессии она юрист, но тяга к фольклору у неё появилась ещё в университете.

Полина Лукьинец: "Это вторая настоящая жизнь - и песни, и танцы наших предков - просто берёт за душу".

Последний день перед Крещением считается самым лучшим для гадания. Но раньше к гаданию относились очень серьёзно. Это была не просто забава, а очень ответственное мероприятие со своими правилами.

Марина Суханова, участница коллектива "Триголос": "В гадании с зеркалом тоже были свои правила, очень долго не смотреть, как только показалось что-то, сразу перестаём смотреть, а то нечистая сила утащит туда".

В святки наши предки не только гадали. Это было самое любимое время. Именно зимой, когда нет работы на поле, много пели, гадали, водили хороводы в избах и играли. В эту неделю молодёжь могла навеселиться вдоволь.

Марина Суханова, участница коллектива "Триголос": "Оно нам надо, потому что это наследство, как бы нам ни казалось, что мы совершенно другие, чем наши бабушки и дедушки. Но на самом мы очень похожи".

Похожи мы и тем, что всё больше и больше народу сегодня приходят в крещенские морозы искупаться в прорубь. После гаданий и разговоров с нечистой силой погрузиться в купель и принести святую воду домой надо было обязательно. Для того чтобы очистить себя и своё жилище.