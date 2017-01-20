День в цифрах: В Перми открылось 69 катков



Пермские управляющие компании получили 123 протокола за плохую уборку снега. Специалисты муниципальной коммунальной службы проверили более четырех сотен дворов Перми, обслуживание которых проводят управляющие компании. Самое распространенное нарушение связано с наличием снега на крышах домов. Больше всего таких нарушений допустили УК "Пермские Моторы" и УК "ЖКО" в Свердловском районе, УК "Центр" в Ленинском районе, УК "Гарант" в Кировском районе.

Количество коек в Пермской краевой психиатрической больнице увеличится до 260.

Решение было принято на заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края. Ранее в здании краевой психиатрической больницы планировалось разместить 150 коек, работающих в круглосуточном режиме, и 75 в режиме дневного стационара. Теперь их количество будет увеличено. Такие изменения помогут избежать загруженности будущего стационара, который будет введен в эксплуатацию в 2019 году.

В Перми этой зимой открылись 69 катков. По сравнению с прошлым годом, количество мест для катания на коньках увеличилось на 16. К их созданию подключились предприниматели, управляющие компании и простые пермяки. Условия выхода на лед на всех катках разные. Там же работают секции по обучению катанию на коньках, игре в хоккей, фигурному катанию. Многие из них бесплатны для детей.

В Кунгуре работники мясокомбината осуждены за кражу 50 кг колбасы. На скамье подсудимых оказались местные жители 40 и 45 лет. Преступление произошло еще прошлым летом. Двое рабочих колбасные изделия с мясокомбината вынесли в мешках с мусором. Похищенные продукты оценили на 17 тысяч рублей, говорится в материалах дела.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье "кража". Суд приговорил их к 1,5 годам исправительных работ с удержанием 10% в доход государства.