А еще говорят, молодежь классику не читает...

В Галерее туфельки отмечали День рождения Антона Павловича Чехова. Мероприятие прошло в рамках встречи лекционно-дискуссионного клуба "Пермский след".

В конце девятнадцатого века Чехову довелось дважды побывать в наших краях. В апреле 1890 года по пути на Сахалин и в июне 1902 года вместе с Саввой Морозовым Чехов посетил заводы во Всеволодо-Вильве.

Никита Рогожников, ученик лицея №10: "Для Чехова наш город показался средним, он не вызывал каких-то бурных эмоций".

К такому выводу Никита Рогожников - ученик шестого класса лицея номер 10 - пришел во время исследования. Вместе с одноклассниками они в течение года изучали, какой след в жизни и творчестве великого русского писателя и драматурга оставили Пермь и Пермская губерния. Результаты проделанной работы школьники оформили не только в реферат и электронную презентацию, но и создали мини-фильм "В поисках Чехова".

Виртуальную экскурсию по местам Чехова совершили участники проекта "Пермский след" - это серия мероприятий в рамках реализации образовательной программы музея миниатюрной обуви "Галерея туфельки".

Милана Федорова, краевед, экскурсовод, автор проекта "Пермский след": "Идея этого проекта заключается в том, что я делюсь своими впечатлениями о странах и городах. Так как галерея туфельки - это обувь, которая оставляет следы, то название хорошо совпало с пространством".

Пермский след в Санкт - Петербурге, Москве, Сибири и даже Космосе - эти темы уже обсуждались во время лекций - дискуссий краеведческого клуба. В феврале здесь планируют поговорить о влиянии Перми на мировую литературу и театр. Следить за обновлениями проекта "Пермский след" можно в социальных сетях.