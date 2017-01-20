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А еще говорят, молодежь классику не читает...
В Галерее туфельки отмечали День рождения Антона Павловича Чехова. Мероприятие прошло в рамках встречи лекционно-дискуссионного клуба "Пермский след".
В конце девятнадцатого века Чехову довелось дважды побывать в наших краях. В апреле 1890 года по пути на Сахалин и в июне 1902 года вместе с Саввой Морозовым Чехов посетил заводы во Всеволодо-Вильве.
Никита Рогожников, ученик лицея №10: "Для Чехова наш город показался средним, он не вызывал каких-то бурных эмоций".
К такому выводу Никита Рогожников - ученик шестого класса лицея номер 10 - пришел во время исследования. Вместе с одноклассниками они в течение года изучали, какой след в жизни и творчестве великого русского писателя и драматурга оставили Пермь и Пермская губерния. Результаты проделанной работы школьники оформили не только в реферат и электронную презентацию, но и создали мини-фильм "В поисках Чехова".
Виртуальную экскурсию по местам Чехова совершили участники проекта "Пермский след" - это серия мероприятий в рамках реализации образовательной программы музея миниатюрной обуви "Галерея туфельки".
Милана Федорова, краевед, экскурсовод, автор проекта "Пермский след": "Идея этого проекта заключается в том, что я делюсь своими впечатлениями о странах и городах. Так как галерея туфельки - это обувь, которая оставляет следы, то название хорошо совпало с пространством".
Пермский след в Санкт - Петербурге, Москве, Сибири и даже Космосе - эти темы уже обсуждались во время лекций - дискуссий краеведческого клуба. В феврале здесь планируют поговорить о влиянии Перми на мировую литературу и театр. Следить за обновлениями проекта "Пермский след" можно в социальных сетях.
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