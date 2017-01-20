«Пространство режиссуры» - 4 дня неординарного творчества

Cедьмой театральный фестиваль "Пространство режиссуры" пройдет в Перми с 10 по 14 марта. Что составит основу программы театрального форума и какие имена будут определять направление фестиваля?

"Сонеты Шекспира" - спектакль Театра Наций откроет седьмой театральный фестиваль "Пространство режиссуры". В этой постановке на первый план выходят не глобальные события жизни, а детали, меняющие ее ход - короткие встречи, мимолетные взгляды, случайные улыбки.

Владимир Гурфинкель, арт-директор фестиваля "Пространство режиссуры": "Это спектакль, способами Шекспира вскрывающий человека полностью, на следующий день мы покажем спектакль московского театра наций "Электра" - это сегодняшний взгляд на трагедию, трагедия сложнейший жанр".

Оба спектакля создал молодой режиссер, лауреат премии "Золотая маска" - Тимофей Кулябин. Именно его постановки в основе нынешнего фестиваля. Помимо "Сонетов Шекспира" и "Электры" зрители увидят "Процесс" Кафки и "Онегина" Пушкина также в постановке Кулябина. Последние два сыграют артисты Новосибирского театра "Красный факел".

Следующая страница фестиваля посвящена Зиновию Корогодскому - выдающемуся российскому театральному режиссеру и педагогу. В память о нем в Театре - Театре покажут две выставки и спектакль "Неоконченный портрет" от артистов театра поколений Санкт - Петербурга.

Владимир Гурфинкель, арт-директор фестиваля "Пространство режиссуры": "Нам этого мало, и потому мы пригласили на фестиваль 2 актерских курса - это курс Дмитрия Брусникина, и студенты Брусникина покажут спектакль, который они создали во время путешествия во Владивосток и обратно, они сели в поезд и начали разговаривать с людьми".

Также два спектакля покажут и студенты Константина Райкина, а сам режиссер проведет в Перми мастер-классы. В течение четырех фестивальных дней гости смогут пообщаться на лекциях и дискуссиях с выдающимися художниками- сценографами, режиссерами, педагогами, театральными критиками. А несколько французских, испанских, греческих, немецких и русских артистов совершат погружение в многогранный, постоянно меняющийся мир барокко. Музыкальный Спектакль с одноименным названием представит режиссер театра "NoNo" Серж Нуаэль.

Серж Нуаэль, режиссер театра "NoNo" (Франция): "Это очень народное движение, и меня интересовало в барокко то, как можно представить любовь в смерти. Это будет такой танцевальный парад-шествие, который мы сыграем в фойе театра".

Далее в афише - пермская премьера спектакля Владимира Гурфинкеля "Конституция РФ" - совместный проект с музеем "Ельцин - Центр", который , кстати, привезет на фестиваль "Пространство режиссуры" небольшую экспозицию. На форуме традиционно заработает и Лаборатория молодой режиссуры.

Центральным событием фестиваля станет празднование юбилея - 90 лет отметят грандиозным шоу. Зрителей ждут сюрпризы. Например, они впервые увидят на сцене композиторов, которые в разное время писали музыку к спектаклям Театра.

Таким образом, у пермяков и гостей города будет возможность за четыре дня увидеть цвет мирового и российского театра и погрузиться в атмосферу безграничного и неординарного творчества.