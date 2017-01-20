Это не просто игра - это стратегия

В библиотеке имени Пушкина всех желающих пермяков научат играть в настольную игру ГО. Мастер-класс будут проходить в январе и в феврале, на первом из них побывала наша съемочная группа.

Это не просто игра - это стратегическое искусство, говорят профессионалы. Японские военачальники использовали игру в го для совершенствования своих тактических навыков. Японский император имел при дворе личного учителя го, а самураи играли в го в перерывах между сражениями. Игра в го актуальна по сей день, а относительно недавно она стала популярна и в Пермском крае.

Сергей Королев, президент Пермской федерации Го: "В Перми игра появилась с конца 70-х годов и постепенно обрастала количеством любителей. Сейчас мы на турнирах собираем 20-30 человек, но это не все играющие. Множество людей играют только в интернете".

На первый взгляд ничего сложного - поле 19х19 линий и камни черного и белого цвета. Правила легко может освоить любой школьник. Вот только в отличие от шашек или шахмат просчитать наперед всю игру практически невозможно.

Михаил Топильский, посетитель мастер-класса: "У нас в семье очень много настольных игр и все надоели. Возник вопрос о том, чтобы найти интересную новую игру, но посложнее, чем шашки. Так как у меня двое детей, я как раз хотел посмотреть, что это за игра, им предложить, даже может младшего в секцию отдать".

Одна партия такой игры может длиться от пары часов до нескольких дней. Освоить правила го решили и посетители Пушкинской библиотеки. Теперь здесь еженедельно будут проходить мастер-классы по этой игре. Кстати, Пушкинка уже давно предлагает своим читателям большой выбор настольных игр.

Елена Смородина, ведущий библиотекарь читального зала: "Около 30 настольных интеллектуальных игр, пожалуйста, приходите, обращайтесь на абонемент".

Ближайший мастер-класс по игре в го состоится в Доме Смышляева 25 января.