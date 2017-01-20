Памятник бездомному коту за месяц собрал 28 тыс рублей

Месяц назад в Перми появился памятник бездомному коту. За первый месяц железный кот собрал почти 28 тысяч рублей. Кроме денег пермяки принесли к памятнику корм для кошек и ледяные сердечки. Также в копилке были обнаружены иностранные монеты из Болгарии, Австрии и Германии и записки с благодарностями. Все собранные деньги и еда пошли на помощь кошкам из приюта "Матроскин".