Памятник бездомному коту за месяц собрал 28 тыс рублей
Месяц назад в Перми появился памятник бездомному коту. За первый месяц железный кот собрал почти 28 тысяч рублей. Кроме денег пермяки принесли к памятнику корм для кошек и ледяные сердечки. Также в копилке были обнаружены иностранные монеты из Болгарии, Австрии и Германии и записки с благодарностями. Все собранные деньги и еда пошли на помощь кошкам из приюта "Матроскин".
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