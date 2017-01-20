Домашнюю серию "Молот- Прикамье" начал с поражения. Игра с одним из лидеров чемпионата Высшей хоккейной лиги- "Ска- Нева" шла равная, но гости сумели подловить хозяев льда на ошибках и победить (2:4).

Первый период прошел без голов. В начале второго, находясь в меньшинстве, хозяева открыли счёт. Но потом, с разницей в одну игровую минуту, гости сначала реализуют большинство, а потом наказывают скучающую оборону молотобойцев. Выровнял положение Максим Салахов, но на второй перерыв лидерами все-таки ушли питерские армейцы. В третьем периоде участились рискованные передачи, а вместе с ними и скорость. В финале гости ещё раз подловили пермскую дружину на ошибке и забили в пустые ворота 4 гол. Итог- 2:4.

Игорь Ефимов, тренер ХК "СКА-Нева": "Этой игрой у нас начался сложный выезд. Мы рады победе. Соперник очень хороший, набрал ход, провел длинную беспроигрышную серию, только в последней игре потеряв два очка. Именно поэтому мы рады обыграть такую сильную команду.

Сергей Востриков, главный тренер ХК "Молот-Прикамье": "Я считаю, что была интересная игра. По самоотдаче к ребятам вопросов нет, но совершили ошибки, за которые нас соперник наказал. Завтра разберем ошибки и будем двигаться дальше".

20 января "Молот-Прикамье" сыграет против чеховской "Звезды".