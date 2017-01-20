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В Перми обнаружена ядовитая «незамерзайка»
Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили стеклоомывающую жидкость, в которой содержалось ядовитое вещество - метанол. Опасный товар нашли сотрудники ведомства в ходе внеплановой проверки. В жидкости с названием «SKYLUX» было опасное содержание метанола. Согласно данным на этикетке, производителем ядовитой жидкости является ООО «Вектор» из Московской области. В итоге специалисты надзорного ведомства наложили арест на партию «незамерзаек» общим объемом 40 литров. Индивидуального предпринимателя и поставщика ядовитой продукции привлекут к административной ответственности.
Справка: "Метиловый спирт вызывает острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегетососудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам".
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