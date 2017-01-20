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Коньки-скороходы: чем живет конькобежный спорт Прикамья

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коньки

20 и 21 января в Перми пройдёт региональный этап всероссийского турнира "Серебряные коньки". За путёвки на российский финал посоревнуются конькобежцы младшего возраста 11- 12 лет. О текущей обстановке в конькобежном спорте Прикамья, мы разговаривали бронзовым призёром Олимпиады 2006 года, а сегодня- руководителем специализированного отделения в пермском СДЮШОР "Орленок" Светланой Высоковой.

Первенство Приволжского федерального округа по конькобежному спорту проходит в Перми каждый год. В этот раз на льду стадиона "Юность" за право на участие в финале турнира состязались 177 юношей и девушек из 12 регионов России. Бронзовый призёр Олимпиады- 2006 года в Турине Светлана Высокова лично вручала именные призы и медали победителям на дистанциях - 3 и 5 тысяч метров. Ключевые в своей спортивной карьере. Но не только из сентиментальных соображений.
Светлана Высокова, ЗМС, призёр Олимпийский игр в Турине: "Длинные дистанции в последнее время трудоёмкие, и не любят их в своей массе бегать ребята. Моя задача, чтобы это как- то стимулировало. И в следующий раз, когда к нам приезжали гости, они бы знали, что на этих дистанциях есть специальные призы".

коньки

В число призеров попали четверо скороходов Пермского края - дважды Валерия Подселерцева и Георгий Ашманов, а также Анастасия Таскаева и Юлия Чивилина. Это представители среднего и старшего возраста. Лидер прикамских конькобежцев Михаил Козлов, как и вся группа ЗТР Виктора Сивкова, готовятся к очередному этапу Кубка России в Коломне. Соревновательный год для ведущего спортсмена начался с болезней и травм, но сейчас Михаил уже в строю.

Светлана Высокова, ЗМС, призёр Олимпийский игр в Турине: "Не совсем удачно, но к счастью, это не олимпийский год, и будем надеяться, что все неудачи произойдут просто в этом сезоне. А следующий у него будет фартовый год. И держим пальчики, чтобы он отобрался на Олимпиаду".

С апреля 2015 года Светлана Высокова заведует специализированным отделением в пермском СДЮШОР "Орленок". Первый год был посвящён аналитике назревших проблем. В настоящем - построение алгоритма их решения.

Светлана Высокова

Светлана Высокова, ЗМС, призёр Олимпийский игр в Турине: "Моя задача была разобраться, что происходит у нас в школе. Почему у нас нет результатов. Почему у нас дети, достигая определённых результатов, потом просто растворяются. Уходят в жизнь простую, и начинают заниматься всем чем угодно, только не продолжают свою спортивную карьеру. Само название этому способствует - школа олимпийского резерва. Наша задача- это олимпийские игры. Кто до этого доберётся. Естественно, надо молодых тренеров сюда привлекать, для того чтобы они росли и учились и потом становились профессионалами под руководством уже состоявшихся спортсменов. Потому что подготовка спортсменов это всё- таки ещё и наука".

Метки: в Перми, в Пермском крае, в России, Общество, Спорт

Опубликовано: 20.01.2017 в 14:33 в рубрике - Новости телеканалов

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