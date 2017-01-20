Сэкономить на «коммуналке» поможет прибор пермских ученых

Пермские ученые изобрели способ экономить 30% от коммунальных платежей. Прибор подстраивается под температурные параметры дома. По словам специалистов, во многих жилых домах существует проблема неправильного распределения отопления. Из-за этого часть людей живет в плохо отапливаемых помещениях, а другая вынуждена страдать из-за жары. В случае, если подача тепловой энергии или напор горячей воды по каким-то причинам уменьшены или увеличены, прибор самостоятельно может отрегулировать напор до нормы, управляя насосами в здании. Программное обеспечение прибора позволяет отслеживать режимы отопления по времени суток, дням недели, в зависимости от температуры наружного воздуха, а также решать другие задачи.

Александр Ощепков, доцент кафедры компьютерных систем и телекоммуникаций физического факультета ПГНИУ, и.о. директора, главный конструктор Особого конструкторского бюро «Маяк»: «Мы создали прибор, который самостоятельно измеряет значения температур и других тепловых параметров в подающем и обратном трубопроводах, а также температуру снаружи дома, чтобы выявить недостаток или переизбыток отопления и автоматически их отрегулировать».