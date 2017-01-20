Роспотребнадзор забраковал сотни кг рыбы

Сотрудники пермского управления Роспотребнадзора проверили почти две сотни организаций, занятых изготовлением и реализацией продуктов из биоресурсов. В ходе внеплановой проверки выявлено множество нарушений по условиям хранения и санитарным требованиям. По результатам проверок забракована и изъята из оборота партия рыбной продукции объемом 719 кг.

До конца января компания ООО "ЭнергоСтройИнжиниринг" должна выплатить 3,1 миллиона рублей АО "Газпром газораспределение Пермь" за поврежденный газопровод в Сроликамске. В результате ЧП почти 800 человек в двух населенных пунктах остались без обогрева в собственных квартирах. Сумма ущербра включает в себя ремонтно-восстановительные работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации и повторных пусков газа потребителям.

В Мотовилихинском районе Перми задержали домохозяйку, которая украла у владельцев частного дома драгоценности на сумму 636 тысяч рублей. Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в полицию обратились владельцы дома в поселке Архиерейка и рассказали, что у них пропали ювелирные изделия с драгоценными камнями. Женщина была задержана по горячим следам.

100 тысяч рублей - штраф за липовую прописку. В Краснокамске 26-летний мужчина приютил у себя шестерых мигрантов. Безработный пермяк пошел на преступление ради денег, так как за прописку он получил вознаграждение. Но фактически мигранты не проживали в его доме.