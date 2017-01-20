Крещенские купания продлятся неделю

Православный мир отметил Крещение Господне. Накануне ночью по традиции все желающие могли окунуться в воду, которая по преданию становится целебной. В Перми действовало три официальных купели. Однако вопреки ожиданиям большого скопления людей у них не наблюдалось, чрезвычайных происшествий не зарегистрировано. В этом году в Прикамье на Крещение выдалась масштабная эпидемия гриппа и ОРВИ, что не могло не сказаться на численности купающихся. Совершить ритуальное омовение по церковным канонам можно будет еще в течение шести дней.