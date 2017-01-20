Всего день остался у мастеров на то, чтобы завершить свои работы. Международный конкурс «Зимний вернисаж» вышел на финишную прямую. За последними штрихами наблюдал наш корреспондент.

Вряд ли кто-то из российских скульпторов мог бы настолько обрадоваться двухрублёвой монете. Однако в случае с китайской командой она изменила план работы - на месте, где скульпторы нашли деньги, решили вырезать из снега ещё одного космонавта - на удачу.

Для гостей из Харбина пермские минус 18 - погода привычная, а вот мексиканцы замёрзли - так что пришлось организаторам подарить им тёплую обувь. Эти контрасты на одной площадке и делают Кубок России в Перми таким привлекательным для участия.

Лев Безматерных, скульптор (Россия, г.Пермь): "Мексика, Германия, Китай - они абсолютно в других стилях работают. Вот это очень нравится, разнообразие. А у нас космос. И город у нас связан с космосом очень плотно".

Регион, где в 1965-м году приземлились космонавты Беляев и Леонов, нынче принял 40 скульпторов из разных стран мира. Конкурс единственный в России, поддержанный федеральным Минкультом. Тема космоса для художников оказалась всеобъемлющей - в ледовой скульптуре Донатаса Моцкуса из Литвы и Инесе Валтере из Латвии гости пермского «Эко-сада» увидят «Господина Паганини».

Донатас Моцкус (Литва): "Музыкантов, которые хорошо играют, их называют звёздами. И вот звезда - Паганини".

Несмотря на то, что работа продолжается, зрители уже подолгу разглядывают скульптуры.

София Кылосова: "Носорог с крыльями - завораживает".

Лучших в снежной и ледовой скульптуре назовут в субботу, 21 января. В жюри особый гость - опытный мастер Минтаутс Бушеквицс.

Минтаутс Бушеквицс, директор департамента культуры администрации г.Елгавы (Латвия): "Критерии - какие эмоции даёт скульптура, и техника, конечно".

Сейчас для участников холодного зимнего конкурса наступила горячая пора: последние штрихи - самая тонкая работа.

Арсенал инструментов впечатляет своим разнообразием. Съемочной группе "Вестей" доверили небольшой фронт работ. Очень волнительно, поскольку космос - дело серьёзное. Но теперь и мы прикоснулись к процессу его освоения.