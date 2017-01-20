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ТОП-10 самых популярных фильмов среди пермяков
«28 панфиловцев» - фильм, снятый на народные пожертвования – занял первое место в десятке самых популярных среди абонентов «Ростелеком». На втором месте два детских мультика – «Миньоны» и «Тролли». Рейтинг, составленный на основе данных за первые недели 2017 года, станет своеобразным пособием для пополнения видеотеки.
В кино выбираться удается крайне редко, но это не расстраивает Олесю. Куда приятнее сесть за телеэкраном дома всей семьей. Выбор всегда предоставляют дочке.
Олеся Муртазина : "Мы смотрим мультфильмы и фильмы по телевизору. Выбор падает на интересы ребенка. Поэтому мы сейчас смотрим "Лунтика" и "Барбоскиных", узнаем, что у них нового в жизни".
Сама Олеся в восторге от «Троллей» - его она тоже посмотрела дома. К слову, этот мультик занял второе место в ТОП-10 самых популярных фильмов среди пермяков. На первом - русский патриотический экшн «28 панфиловцев». Выбрать всегда есть из чего. В интерактивном телевидении от «Ростелеком» большая видеотека и более 200 каналов, где круглосуточно транслируют фильмы и сериалы - от классики до современных лент.
Анастасия Татринова, представитель компании «Ростелеком»: "Интерактивное телевидение становится центром домашних развлечений, в котором каждый член семьи найдет контент по своим предпочтениям и сможет смотреть его в любое время практически на любом устройстве".
Высокое качество картинки и звука гарантирует технология подключения GPON, говорят специалисты. При этом просмотр фильмов или программ всегда можно подстроить под свой индивидуальный график.
Не получается посмотреть фильм или передачу - ничего страшного. Их можно поставить на паузу, записать или пересмотреть заново.
Надоели киноленты - можно попеть всей семьей в караоке или зайти в социальные сети. А еще следить за курсом валют и погодой. Олеся с дочкой выбрали очередной фильм на вечер - «Тайная жизнь домашних животных». Он тоже вошел в ТОП-10.
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