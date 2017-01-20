«Образование и карьера»: Выгодные предложения по будущей профессии

Более 20 вузов со всей страны, а еще колледжи, школы и предприятия, которые планомерно готовят для себя будущих сотрудников. В Перми открылась выставка «Образование и карьера».

Информации масса, за полчаса Павел и Артём набрали множество буклетов и составили для себя примерное представление о том, куда двигаться после школы. Артём любит химию и физику, а Павел предпочитает мир высоких технологий.

Павел Можерин: "IT-специальность какая-нибудь. Привлекают компьютеры, новые технологии".

Молодые люди одни из многочисленных посетителей 19-й специализированной выставки «Образование и карьера», где каждый, кто заинтересован в том, где учиться или работать, что-нибудь для себя найдёт.

Масштабы выставки впечатляют, одних только вузов здесь представлено более двадцати, это Пермь, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, Томск. Ну, и конечно, площадки промышленных предприятий, которые заинтересованы в притоке грамотных кадров.

Так и строится взаимоотношение учебных заведений и тех, кому нужны квалифицированные кадры - предприятия начинают работать со своими будущими потенциальными сотрудниками со школьной или студенческой скамьи.

Анатолий Ташкинов, ректор ПНИПУ: "Это образовательно-профессиональное сообщество, с этой точки зрения мне очень важно и подчеркнуть и отметить именно участие наших промышленных предприятий в этой выставке".

Вот одна из площадок выставки - группы организаций «ЛУКОЙЛ» в Прикамье. Артём сегодня - студент политеха, и он среди тех, кто готов рассказать интересующимся о своей будущей профессии и почему он выбрал именно это направление.

Артём Чедилян, студент ПНИПУ: "По специальности я механик, планирую после университета пойти работать на предприятие, так как я за практическое применение науки".

Нефтяники уже пятый год поддерживают проведение выставки и очень активно сотрудничают со школами, колледжами и вузами, в частности с классическим и политехническим университетами. В политехе, например, в прошлом году заработал новый проект - научно-образовательный центр.

Игорь Плотников, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Там преподаватели и учёные политеха вместе со студентами нашего горно-нефтяного факультета решают вместе практические задачи, которые ставят перед ними сотрудники цехов".

Так что на каждой площадке ждут тех, кто думает об учёбе или уже о карьере. Выставка будет работать четыре дня, до 22 января.