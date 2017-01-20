Жилье для сирот: с 1 июля новые правила

Пермские парламентарии, собравшиеся на пленарное заседание, в первом чтении одобрили законопроект, изменяющий схему предоставления жилья детям-сиротам. Нововведения должны будут заработать с 1 июля этого года и предполагают наделение муниципалитетов новыми полномочиями. В первую очередь они будут формировать списки нуждающихся, а также отвечать за своевременность выделения жилья. Также депутаты планируют ввести дифференцированный подход к оценке квадратного метра, что, по их мнению, позволит больше строить необходимое сиротам жилье.

Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края: "У нас на сегодняшний день зафиксирована разная цена строительства жилья в разных муниципалитетах, и эта разница весьма существенна. Правительство подтвердило, что оно готово изменять размеры и количество денег для строительства жилья, оно готово подтягивать к среднекраевому уровню. Чтобы действительно в муниципалитетах появилась реальная возможность строить жилье за реальное количество денег".