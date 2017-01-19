Около 50 тысяч прикамцев смыли грехи в иордани

Православные христиане встретили Крещение. По народной традиции многие отправились к водоему, чтобы окунуться в прорубь. Где и как без вреда для здоровья это можно сделать?

За плечами Валентины Ивановны сотни погружений в ледяную воду. Женщина - любитель зимнего плавания, и пока готовится прорубь на Мотовилихинком пруду, задаем вопрос - как подготовиться ныряющим впервые?

Валентина Носкова: "Нужно расслабиться, на вдохе зайти в воду".

Десятая часть желающих окунуться в прорубь на Крещение - это новички, ежегодно в Пермском крае в крещенских купаниях принимают участие около 50 тысяч человек. В канун христианского праздника снова появилось предложение создать службу православной скорой помощи. В церкви к инициативе отнеслись положительно.

Протоиерей Игорь Ануфриев, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца: "Врач ответственен, переживает за своего ближнего, честно выполняет свои врачебные обязанности".

Но это пока идея, а вот кто точно обеспечивает безопасность пермяков около купели, так это спасатели. На пресс-конференции рассказали, что всего в крае будет оборудовано 65 официальных мест для погружения. На каждом - пост МЧС или казаков.

Владислав Мормуль, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Организаторам этих мероприятий даны четкие рекомендации, для того чтобы это было дозировано, не допускать массового скопления людей на льду, не допускать выезда техники на лед, не допускать людей в нетрезвом состоянии".



Температура воды в купели женского монастыря на Бахаревке +4 градуса. Обольщаться не стоит, руки мерзнут мгновенно. Если градусник брать с собой не обязательно, то полотенце и термос с чаем будут кстати.