Музей-диорама приглашает в Басеги заповедные

В "Музее-диораме" в Перми состоялось открытие фотовыставки "Басеги заповедные". В основном здесь представлены работы профессиональных фотографов и сотрудников заповедника в разное время года.

"Басеги" является природной жемчужиной Пермского края. С 1982 года он сохраняет для нас и наших потомков коренные леса, субальпийские луга, уникальные горные тундры и является эталонным объектом естественных таежных экосистем. "Басеги" представляют большую ценность и в геологическом отношении. Фотовыставка открылась по случаю того, что 2017 год в России объявлен Годом экологии и посвящен 100-летию заповедной системы нашей страны. В этом году заповеднику "Басеги" исполняется 35 лет.