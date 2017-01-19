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Фотографировать разрешено! Музеи Перми провели День селфи

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музейное селфи

Посетители музеев по всей стране смогли поучаствовать в международной акции Музейное селфи. Она захватила пользователей сети во всем мире несколько лет назад. Стать участником флешмоба может каждый, кто выложит в соцсети свое фото на фоне экспоната.

Снимать при хорошем освещении, подобрать правильный ракурс, держаться естественно, не мешать другим посетителям а главное помнить, что стационарный телефон не годится для селфи. Эти заповеди сегодня знает наизусть каждый любитель селфи.

Посетители музея пермских древностей тоже не прочь запечатлеть себя любимого на фоне динозавра или шерстистого мамонта. Праздник всемирного селфи в музее располагает.
Мария Колесник, ведущий научный сотрудник отдела природы Пермского краеведческого музея: "Студенты, молодые люди приходят специально, чтобы сделать себе новую аватарку в контакте. Взрослые и пенсионеры качают головой- надо же, придумали праздник".

селфи

Всемирная акция совпала с днем бесплатного входа в музеи, которым можно воспользоваться каждую третью среду месяца. Поэтому селфи делать вдвойне приятно. Александра в пермском музее современного искусства среди инсталляций и необычных экспонатов облюбовала именно картину.
Александра Ботвинник: "Такой день, что можно фотографироваться в музее, это очень интересно. Делать селфи можно, а делать его с картиной еще круче.
Для музейных работников эта акция весьма серьезная. Она способствует популяризации музеев и искусства в целом.

Ирина Колесник, работник музей современного искусства PERMM: "Обычно они приходят и смотрят своими глазами на произведение искусства, а тут они становятся частью картинки и создают свое собственное произведение искусства".

селфи

История этого молодого праздника "выросла" из блога Лондонского музея, где посетители начали делать фото на фоне чучела моржа. У Дня музейного селфи есть аккаунт в Twitter - здесь можно увидеть самые странные, необычные, веселые и красивые селфи, сделанные в музеях всего мира. Ваше фото может тоже там появиться.
Если вы хотите, чтобы ваше замечательное фото увидели люди из разных уголков мира - не забудьте поставить хэштег museum selfie.

Марина Печенова

Метки: в Перми, Культура, Общество, В мире, в России

Опубликовано: 19.01.2017 в 18:09 в рубрике - Новости телеканалов

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