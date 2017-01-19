Варежки для липы

Пермяки оденут деревья в теплые вещи. Любой желающий сможет принести шарфы, шапки, варежки и украсить ими деревья. Главное условие - вещи должны быть теплыми и ассоциироваться с зимой. Кроме того, одежда должна быть яркой, без темных тонов. "Согреть" деревья жители города смогут в рамках акции "Аллея тепла", которая пройдет 28 января. Задача организаторов украсить одну из улиц города. В акции могут принять участие творческие коллективы, дизайнеры и уличные художники, желающие реализовать проекты вязаного граффити в черте города. Место проведения флешмоба пока не разглашается. Известно только, что это будет один из центральных парков города, где любят гулять горожане.