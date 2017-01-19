Четверо игроков баскетбольного клуба "Парма" попали в расширенный список участников Матча всех звезд Единой лиги ВТБ. Встреча состоится 11 февраля в Сочи и пройдет в формате "Звезды России" против "Звезд Мира". Звезды России - это игроки национальной сборной и лидеры своих клубов. Звезды мира, соответственно, легионеры из Испании, США, Франции, Сербии, Греции, Австралии и других стран. За сборную "Звезд Мира" может сыграть сербский защитник "Пармы" Данило Анджушич, а за команду "Звезд России" - центровой Александр Винник, капитан Сергей Чернов и защитник Иван Ухов. Накануне генеральный директор БК "Парма" Александр Башминов дал нашему телеканалу большое интервью, в котором в том числе речь шла не только о поражениях (а их достаточно - 13 подряд), многие игроки показывают на паркете неплохой результат.

Александр Башминов, генеральный директор БК "Парма": "Наши парни входят в число одних из самых лучших игроков лиги по количеству сыгранного времени, набранных очков, коэффициента полезности. Это радует. Ребята прогрессируют, растут".

Итоговые составы команд будут определены голосованием спортивных журналистов из 20 авторитетных российских и зарубежных СМИ. Стартовые пятерки команд, назначенные Лигой, тренеры огласят 1 февраля.