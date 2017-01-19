Пермь превратится в «Пространство режиссуры»

VII Международный фестиваль-форум "Пространство режиссуры" пройдет с 10 по 14 марта 2017 года в Пермском академическом Театре-Театре.

В этом году организаторы решили объединить в программе фестиваля художественные высказывания ярчайшего представителя молодого поколения российской режиссуры с бесценным опытом уникальной театральной педагогики. Речь идёт о Тимофее Кулябине и о выдающимся педагоге 20-го века Зиновие Корогодском.

Откроется фестиваль показом Московского Театра Наций "Сонеты Шекспира". Также будут показаны такие спектакли "Электра" , Красный факел" и Процесс. Кроме того Столицу Прикамья посетит Константин Райкин со своими учениками, также представят своё творение на сцене Театра-Театра и проведёт несколько мастер-классов для пермяков. Ещё приедут театры из Новосибирска, Санкт-Петербурга и других городов. Наконец-то в Перми пройдёт премьера спектакля "Конституция", который 12 декабря прошёл в Ельцин Центре в Екатеринбурге, но на этот раз часть Елицин Центра приедет к нам и расположится в фойе театра. И в заключении в рамках этого фестиваля пройдёт празднование 90- летия Театра - Театра.

Владимир Гурфинкель, арт-директор VII Международного фестиваля-форума "Пространство режиссуры": "Тут несколько вариантов. Можно устраивать праздник для нас-любимых, можно устраивать праздник для власти, по чинам, для зрителя. Нам бы хотелось не заболеть всеми перечисленными болезнями, а устроить праздник для зрителя".